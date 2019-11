Thè wedding a Palazzo Pesce

Domenica 8 dicembre 2019 a partire dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.30 e fino alle ore 22.00 Palazzo Pesce accoglie la seconda edizione di THÈ WEDDING, manifestazione interamente dedicata al giorno più bello per ogni coppia.



Un evento organizzato da Lielí Wedding Planner e Palazzo Pesce, in collaborazione con Nonsolofiori, fra le pareti affrescate della dimora nobiliare di Mola di Bari per incontrare venti professionisti accuratamente selezionati fra le eccellenze del made in Puglia. Un percorso in cui i futuri sposi saranno accompagnati lungo tutte le tappe che conducono al fatidico sì, e anche oltre: l’esperienza organizzativa di Lielì Wedding Planner, gli abiti da sposa di Atelier Balzán, da sposo di De Florio e per gli invitati di Maggie Boutique e ViaVeneto 26, i dettagli che rendono perfetta l’immagine insieme alla make-up artist Giuliana di Bello e all’hair stylist Angela Moda Capelli, le fedi di Filippo Alicchio che accompagneranno per tutta la vita l’anulare sinistro, la cornice floreale di Non solo Fiori, la partecipazione della propria gioia grazie al taglio laser di Arpel Design, l’eleganza del luogo dove giurarsi l’amore eterno con la Casa comunale Palazzo Pesce e dove festeggiare con Casale del Murgese; la felicità dei confetti e dei palloncini di Torrefazione, delle bomboniere gastronomiche di Rosoli di Puglia, delle luci sapienti di Francesco Paciello, della musica di Sense of Life, della magia del prestigiatore Luciano de Lucia e dei cocktail di Bartolo Patio; le liste nozze di Decor, la sospirata luna di miele di Teo Viaggi e le idee per progettare la casa di Pierpaolo Capobianco; tutto immortalato dagli scatti discreti e ispirati di Foto D’Essai.



Una giornata per raccogliere tutte le informazioni e rendere ogni vostro desiderio realtà, sorseggiando una fumante tazza di thè e assaggiando deliziosi pasticcini.