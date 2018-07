The Zen Circus in concerto all'Eremo Club di Molfetta

Il Circo Zen, da Pisa. Dieci album ed un ep all’attivo, venti anni di onorata carriera ed oltre mille concerti. Ha riportato lo spirito padre del folk e del punk al moderno cantautorato con Andate Tutti Affanculo (2009), un album che l’ha consacrato dopo anni di duro lavoro. Il disco – per Rolling Stone Italia fra i migliori 100 album Italiani di tutti i tempi – ha contribuito a definire la nuova generazione della musica italiana degli anni zero. La band ha collaborato con tre mostri sacri dell’alternative americano, come Violent Femmes, PIXIES e Talking Heads (official).

Oggi più che mai il gruppo si conferma come una certezza del rock indipendente Italiano, portabandiera indiscutibile della musica libera da vincoli: zero pose, zero hype, ma solo tanto, tanto sudore. Questa attitudine è stata premiata nel tempo da un pubblico affezionato e sempre più trans-generazionale, che riempie ormai da anni i migliori club e i migliori festival del paese.



“Il fuoco in una stanza” (Woodworm Label/La Tempesta), pubblicato a marzo 2018, affronta e sviscera i rapporti affettivi che segnano la nostra esistenza e determinano la nostra identità. Si tratta di un disco musicalmente e narrativamente eterogeneo, dedicato alla ricerca di un senso molto più profondo dell’esistenza dove il sentimento di una madre, di un padre, un figlio o un amante sono, alla fine, espressioni della stessa verità.



Elso è il nuovo percorso di Luca Cascella, nato a Genova nel 1989. Tutto ha inizio dopo la scomparsa del nonno, il vero Elso. È un modo per non dimenticarsi mai di lui, per ricordare tutti i suoi insegnamenti, per non dimenticare le proprie origini, i valori importanti della vita. Lo fa mischiando sangue ed elettronica, merda e amore, pop ed ansia, luci a led, arduino e tantissimi watt. "1989" non è solo l’anno di nascita di Luca Cascella, in arte Elso, è anche il suo primo album per INRI / METATRON. Nove tracce elettro/pop/new wave, che raccontano la quotidianità, la crisi dei tempi moderni, percorsi, storie ad episodi di odio e di sconfitta.



Martedì 7 agosto 2018 The Zen Circus in concerto Il fuoco in una stanza Tour

Opening act: Elso

A seguire, un aftershow infuocato

* Il concerto si terrà sotto il cielo stellato

TIcket Early Bird (limitati e fino al 24 maggio): 10€ + dp



Fee: 13+dp (prevendita) - 15€ (botteghino)

Prevendite Vivaticket: bit.ly/ZenEremo

Punti vendita: bit.ly/PuntiVivaticket



Apertura botteghino: 20.30

Apertura porte: 21.30

Inizio live: 22.30





S.P. Molfetta-Giovinazzo Km. 779

(Uscita Molfetta sud, al semaforo svoltare a destra verso Giovinazzo)