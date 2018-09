I Thegiornalisti incontrano i fan alla Feltrinelli di Bari

I Thegiornalisti, capitanati da Tommaso Paradiso, sono la più importante rivelazione della musica italiana degli ultimi anni: hanno dato via al fenomeno del nuovo pop italiano abbattendo le barriere tra la scena indipendente e quella mainstream, conquistando le classifiche di vendita e radiofoniche. A due anni di distanza dal successo che li ha portati al grande pubblico, il 21 settembre 2018 i Thegiornalisti tornano con “Love” .Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o al Feltrinelli Village di Santa Caterina e ritira il pass* che dà accesso al firmacopie.*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento

Ingresso Libero