Back to live! A Officina degli Esordi il primo concerto del dopo-emergenza con THINKABOUTIT

Dopo mesi di blocco totale dello spettacolo dal vivo, necessario ma durissimo in senso economico, sociale e culturale, finalmente si può gradualmente ricominciare: dal 15 giugno 2020 sarà permesso svolgere spettacoli aperti al pubblico, purché con posti a sedere distanziati di un metro.



All'Officina degli Esordi di Bari pronti da domenica 14 giugno allo scoccare della mezzanotte, per il primo concerto in sicurezza dell'era post-Covid19.



Al grido di "Back to live" riapre la sala eventi del laboratorio urbano, per una serie di concerti dal vivo in regola con i protocolli di sicurezza ufficiali. Il primo concerto, dal dopo-mezzanotte del 14 giugno, sarà il live dei THINKABOUTIT per la presentazione ufficiale del nuovo album “Marea” in prima assoluta.



il collettivo THINKABOUTIT è partito dalle culture musicali che si affacciano sul mediterraneo (e quindi anche quella italiana) per sporcare il sound proveniente dalla black music. In questa produzione si fondono soul, world music, modern jazz e rap, tenuti insieme da un collante che è la musica elettronica.

Il sound raggiunto nel nuovo album “Marea” deriva da un lavoro di ricerca e sperimentazione sonora durato circa due anni, durante i quali il progetto ha rimosso la saturazione nel seguire determinati cliché spingendosi verso qualcosa che li rappresentasse realmente.



I biglietti saranno in vendita esclusivamente tramite la piattaforma DICE, un’innovativa app scaricabile liberamente che, oltre a vendere biglietti segnala i concerti live in giro ed anche le dirette video, tramite il nuovo servizio Dice TV.

Il concerto sarà anche ripreso in video e trasmesso in diretta streaming su Dice TV, fruibile liberamente (gratis o con una donazione volontaria) da chi non dovesse riuscire a partecipare sul posto

Thinkaboutit a Officina degli Esordi.

Bari, via Crispi 5 / via Trevisani 56

Apertura bar: domenica 14 giugno ore 23:00

Inizio live: lunedì 15 giugno ore 00:01.

Biglietto: € 11,50

Disponibile in prevendita solo su DICE.fm

Link prevendita https://bit.ly/backtolive