Giovedì 10 maggio (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Origi nal Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programma è Tonya, diretto da Craig Gillespie, con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney (vincitore dell'Oscar come miglior attrice non protagonista). Il film scava in profondità sulla controversa vita di Tonya Harding, pattinatrice su ghiaccio americana, protagonista nel 1994 di uno dei più grossi scandali sportivi degli Stati Uniti d'America.