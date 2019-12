Top model of the world Italy e top kids model italy 2019: le finali in terra barese

Fervono gli ultimi preparativi per la fase finale dell’ambito e prestigioso concorso di bellezza femminile, Top Model of the World Italy 2019, che si terrà da 14 al 15 dicembre in Puglia. Le aspiranti top model si contenderanno il titolo al termine di live shooting, sfilate e contest in quanto è a tutti gli effetti un talent show dedicato al fashion e alla bellezza, in cui si esalta la donna nella sua interezza e in tutte le sue espressioni.



La finalissima si terrà domenica 15 dicembre presso la struttura polifunzionale Tenuta Giannini a Binetto, comune situato nell’entroterra barese, e sarà condotta dalla presentatrice e fashion designer Alina Liccione.



La giuria di esperti sarà composta da illustri personaggi del mondo del giornalismo, tra cui gli autori tv e giornalisti Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci, dello spettacolo, tra cui il manager e talent scout Rosario Porzio, della moda e del settore beauty. La vincitrice nazionale del concorso volerà poi in Egitto per rappresentare l’Italia in occasione della finale mondiale di Top Model of the World, che si disputerà il 24 gennaio 2020 a Hurghada.



L’edizione italiana del concorso è gestita dal nuovo coordinatore nazionale e responsabile commerciale Miky Falcicchio insieme con l’esclusivista del marchio per il nostro Paese nonché talent e fashion scout della bellezza femminile nel mondo, Silvia Bianculli. Il patron mondiale del concorso è il tedesco Detlef Tursies.



Negli stessi giorni si terrò la fase finale della prima edizione del format dedicato al kids fashion internazionale, Top Kids Model Italy, presso la Tenuta Giannini. Al concorso potranno partecipare bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni, suddivisi in due categorie: kids e junior.

Gallery