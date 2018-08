Toritto in festa per la notte rosa 2018

La Notte Rosa 2018 si terrà nel comune di Toritto domenica 26 agosto. Ad organizzare l'evento sarà l'associazione culturale e turistica "La Fenice", che vede l'imprenditore e casting director Miky Falcicchio, nelle vesti di presidente e coordinatore di un folto gruppo di professionisti, privati e commercianti, già operativi sul territorio, e per una buona riuscita dell'evento.



A sostenere l'iniziativa ci sarà la piena disponibilità di tutta l'amministrazione comunale e di Pasquale Regina, sindaco del comune di oltre 8mila abitanti della Città Metropolitana di Bari. La sicurezza e il controllo dei punti di accesso al percorso saranno garantiti e monitorati dall'Emervol Toritto, in sostegno alla polizia locale.



Il percorso sarà suddiviso in aree specifiche e ben definite. Il colore predominante dei balconi, negozi e punti d'ingresso al percorso sarà il rosa e tutte le sue sfumature.



Il percorso valorizzerà l'intero centro storico e il corso del comune torittese per ridare nuova vita ai 4 cantoni, dove saranno piazzate 4 postazioni di birra artigianale.



Il percorso si svilupperà in 3 aree (DANZA - MUSICA/CANTO - SFILATE), mentre, sul corso saranno presenti bancarelle e gazebo all'interno del percorso ed esternamente al tracciato, ma sempre in un'area comunicante al percorso. All'interno dell'area e in punti differenti, ci saranno piccoli eventi strutturati in orari diversi, giocolieri e artisti di strada.