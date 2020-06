Passeggiata a 2 e 6 zampe sullla Murgia

Torna la fantastica passeggiata a 2 e 6 zampe in cui tutti possono partecipare con o senza cane, il tutto rispettando appieno le attuali norme Covid.

''Sabato 20 Giugno torneremo a passeggiare dalle ore 17 fino al tramonto nella meravigliosa realtà della Murgia di Cassano delle Murge in compagnia di 3 figure professionali: un Educatore Cinofilo Danilo Spagnulo, una Psicologa e Psicoterapeuta la dr.ssa Loredana Caporusso ed un Ingegnere Ambientale l’Ing Valentina Caporusso.



Durante l’evento vi sarà, come di consueto, un’area tematica a cura dei nostri professionisti. L’area tematica per questa edizione sarà a cura della nostra Psicologa e Psicoterapeuta dal titolo: “I benefici della natura sulla psiche: una esercitazione pratica” in cui tutti i partecipanti potranno prendervene parte''.



Per garantire il rispetto della nostra salute e delle norme Covid sarà obbligatoria la prenotazione.



Per maggiori informazioni sui costi e le modalità di prenotazione:



3492634715 Educatore Cinofilo



3288597436 Psicologa e Psicoterapeuta



3337125285 Ingegnere Ambientale



I posti sono limitatissimi.

Camminare in natura fa bene alla mente ed al corpo, farlo con il proprio cane aiuta a migliorare la relazione uomo cane.

