Tpp Live, nuove pratiche per corpi in evoluzione. Speciale danza e circo contemporaneo: ospiti Giacomo Costantini e Giulio De Leo

Torna il #TPPLIVE, la trasmissione on line del Teatro Pubblico Pugliese in onda sulla propria pagina Facebook. Tema per la puntata è “Nuove pratiche per corpi in evoluzione. Speciale danza e circo contemporaneo”.

Gli artisti della danza e del circo contemporaneo sono tra le categorie dello spettacolo dal vivo più colpite fisicamente dal fermo-lockdown. Come si riparte? Allenamento negato, o fortemente limitato, ascolteremo il racconto delle pratiche eseguite a casa contro il fermo del corpo e di come ci si sia potuti allenare e ci si alleni ora preparandosi al ritorno in scena.

Lunedì 8 giugno a partire dalle ore 12:30 a rispondere alle domande delle giornaliste Ileana Sapone e Maddalena Tulanti saranno Giulio De Leo e Giacomo Costantini.

Giulio De Leo: coreografo e direttore della compagnia Menhir (Ruvo di Puglia/Bisceglie); coordinatore del Corso d’Alta Formazione Professionale Libero Corpo e della rassegna Prospettiva Nevskij (a Bisceglie) e direttore della sezione danza del Talos Festival di Ruvo;

Giacomo Costantini: direttore, regista e autore della compagnia Circo El Grito; collaboratore dell’Ambasciata di Francia alla Biennale Internazionale del Circo di Bruxelles e dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per la sezione circo contemporaneo; ideatore del format CircOpera per il Teatro Pergolesi di Jesi con e per cui ha ideato già tre opere che mescolano il circo contemporaneo all’opera lirica.