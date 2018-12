Ad Alberobello Tra storia e natura, visite guidate dedicate alla riscoperta di uno dei 5 sensi, la vista

Proseguono gli appuntamenti della “Notte delle candele - Light up your senses”: questa è la volta di due visite guidate, giovedì 13 dicembre, in una mattinata dedicata interamente alla riscoperta di uno dei 5 sensi, la VISTA.

Putti, busti lapidei baroccheggianti raffiguranti divinità, mesi, stagioni; un'iscrizione lapidea inneggiante l'amore; un belvedere; piante ornamentali mediterranee iscritte in aiuole geometriche con una fontana e tanto altro ancora accoglieranno i visitatori in uno dei rari esempi di giardino all'italiana di Puglia.

Una guida professionista accompagnerà i partecipanti alla scoperta del giardino delle masseria Ferragnano, comunemente nota come "Caramia" per immergersi in un'oasi di bellezza e pace.

A seguire, visita con un esperto per parlare di biodiversità e visitare il Centro di Ricerca e Sperimentazione "Basile-Caramia" per la conservazione e studio del germoplasma dei fruttiferi, della vite e dell’olivo pugliese.

Tra enormi distese di terra rossa e serre, sarà possibile ammirare e conoscere le specie vegetali autoctone e in via d'estinzione della Regione Puglia.

Visita guidata gratuita su prenotazione: info@euforica.net - cell. 320 7944731

La Notte delle Candele, organizzata dall’Associazione Euforica, è stata realizzata grazie al patrocinio del Comune di Locorotondo, Alberobello, Castellana Grotte, Bari e Matera e alla collaborazione di: Tour operator Mappart - Idee in movimento, l’ASD Fuori di Danza di Locorotondo, Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria, Soc. Coop. Sistema Museo e gli info-point di Locorotondo, Alberobello e Castellana, il CRSFA “Basile-Caramia” di Locorotondo, l’I.C. “Marconi-Oliva” di Locorotondo, l’I.I.S.S. “Consoli-Pinto” di Castellana Grotte, le associazioni “Patrimonio Rupestre” di Matera, “ProgettArci” di Bitritto e “Sustenaible Apulia” di Bari, “Slow Food” di Alberobello e “Istituto Eccelsa S.r.l.” di Alberobello. La Notte delle candele è stata realizzata grazie al contributo di BCC Locorotondo, Palmisano Auto, Allianz Assicurazioni di Raffaele L’Abate, Giacovelli, TMC Termoclimatica srl, Galleria Quintocolre, Euromobili Locorotondo, 20m2 Locorotondo, Pizzaria Casa Pinto, La Scalinata Ristorante Pizzeria, U’Curdunn Ristorante, Pavì e Digita stampa.

13 DICEMBRE 2018 - ORE 10:00

Locorotondo, Masseria Ferragnano

TRA STORIA E NATURA

Apertura straordinaria del giardino storico all’italiana







13 DICEMBRE 2018 - ORE 11:30

Locorotondo, Masseria Ferragnano

TRA STORIA E NATURA

Visita guidata al Centro Regionale di Conservazione del Germoplasma Frutticolo, Olivicolo e Viticolo del CRSFA “Basile-Caramia”