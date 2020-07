Ad Altamura ''Transumanze. Pietre, pecore e pastori''

L’Associazione TourCouture,(www.tourcouture. it) all’interno del programma di Puglia Promozione InPuglia365 - Cultura, Natura e Gusto, propone per le giornate dell’11 e 12 luglio ad Altamura l’evento Transumanze. Pietre, pecore e pastori.

EVENTO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. POSTI LIMITATI.

I partecipanti sono tenuti a prendere visione, compilare e firmare il modulo di adesione che prevede gli adempimenti in materia anti-covid19 (norme di comportamento ed utilizzo dei dati personali) e la liberatoria relativa al trattamento delle immagini da parte dell'Ente promotore (PugliaPromozione - Regione Puglia - Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio).

LA MANCATA COMPILAZIONE DEI SUDDETTI DOCUMENTI COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI.

Si precisa inoltre che in caso di presenza di minori, lo staff si impegna a non ritrarre in volto gli stessi nè a produrre materiale video-fotografico nel quale siano riconoscibili. L'organizzazione, tuttavia non è, nè può essere responsabile, di eventuali immagini diffuse da terzi.

PROGRAMMA

Transumanze. Pietre, pecore e pastori.

Indagare la Murgia sovvertendo i punti di vista.

Un sempiterno eppure mutevole paesaggio guardato e vissuto dai suoi protagonisti sovrapponendo finestre temporali che vanno dalle ere geologiche al quotidiano.

Ci serviremo di straordinari interpreti di questi mutamenti: un artista scultore, un artigiano, un attore, un pastore, un fotografo, un casaro, uno speleologo.

Sabato 11 luglio: Un giorno da pecora

c/o Masseria Scalera - Via Cassano delle Murge, 522 Altamura

ore 16.00 Pascolo fotografico

Un workshop per fotografi lenti e pazienti (a cura di Luigi Porzia)

ore 17.30 La lana del futuro

Il nuovo paradigma del lanaiolo: Il fascino evolutivo di un candido fiocco di lana - un workshop divertente per immaginare la lana del futuro (a cura di Filippo Clemente)

ore 19.30 Cronache di una pasta filata

Dal pascolo al bocconcino, dal pastore al casaro, un racconto che terminerà, inevitabilmente, in una festa per il palato! (a cura della famiglia Scalera)

Domenica 12 luglio: Un giorno da pietra

ore 16.00 Il sapore del tempo

c/o Atelier laboratorio di Vito Maiullari - Via Giuseppe Tatarella Altamura

Dal muretto a secco alla scultura, l’estro e lo scalpello di Vito Maiullari al servizio di un racconto senza tempo.

ore 18.00 L’uomo di Altamura

c/o Centro visite Lamalunga SP157 Altamura

Uno speleologo ci presenterà Ciccillo, altamurano che ha spento almeno 150.000 candeline ricostruendo la straordinaria storia della sua scoperta con uno spettacolare video 3D. (a cura di Francesco Delvecchio)

ore 19.30 Skàuschè, il film di Michele

Un teatro naturale all’aperto per una imperdibile performance dal sapore dolceamaro sulla storia di uno dei tanti “pastorelli in affitto” della murgia (di e con Roberto Corradino)

per info e prenotazioni https://www.facebook.com/ TourCoutureItaly/

347.7065669

348.8987436

info@tourcouture.it

*tutte le attività saranno svolte in osservanza delle misure anti-Covid 19 previste dalle Ordinanze Regionali n. 237 del 17 maggio 2020 e n.255 del 10 giugno 2020