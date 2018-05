Trappeto summer, cena spettacolo

Il Trappeto >> #DISTURBINGTRAPPETO/ SAB 19 MAGGIO



#SOTTOLESTELLEPIUBELLE



Dopo la splendida inaugurazione siamo pronti a farvi ancora emozionare #sottolestellepiubelle ..quelle del TRAPPETO!

Per questa seconda serata della stagione estiva abbiamo preparato per voi una ONE NIGHT ricca di eventi





#DISTURBINGTRAPPETO!



Programma:



Opening ore 22

CENA SPETTACOLO

Ritorna al Trappeto il brio e l’allegria di CONTE MAX con la musica di CLAUDIO CORNA per dar vita alla CENA SPETTACOLO piu’ bella del Sud Italia



ORE 00.00

TRAPPETO SUMMER CLUB !

2 situazioni musicali per accontentare tutti i gusti



PISTA CENTRALE

rnb’, house commerciale



AGRUMETO

Musica Happy, Raggaetton, hip hop

Con il progetto NOCHE CALIENTE!





IL 19 MAGGIO I FARI SONO ANCORA PUNTATI SU MONOPOLI!

I FARI SONO PUNTATI SUL TRAPPETO!



Info / Privè 3282677160



È possibile accedere al nostro ristorante a partire dalle 21.30 (preferibilmente con prenotazione)



Ingresso post cena: 15€ con una bevanda inclusa!



il Trappeto

Contrada Cristo delle Zolle, 207

70043 Monopoli (Italia)