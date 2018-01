Trappist in trip, Wamboo-P a Giovinazzo

TRAPPIST in TRIP, continua il nostro viaggio..questo venerdì a farci compagnia ci saranno: I Wamboo-P che nascono nel Maggio 2017. Era un bel giorno di Primavera, quando i fiori iniziano a sbocciare, l'aria inizia a riscaldarsi, insomma la stagione dove tutto inizia a prendere forma. Un giorno Leo passeggiando tra i boschi, rimane improvvisamente incantato da un suono soave di pace di serenità. Direzionandosi con una bussola, inizia a percepire che il suono non era non molto distante da lui, cosi dopo un po di metri percorsi, inizia finalmente a intravedere Valentino che era immedesimato dal fascino della natura, e dal suono melodico dell Hang drum. A quel punto la combinazione venne naturale, dando vita ad un viaggio chiamato WAMBOO-P