Uno speciale omaggio a Domenico Modugno con lo spettacolo musicale “Trapunto di stelle” al Teatro Forma

Venerdì 22 marzo al teatro Forma di Bari, per la rassegna “Sorrisi e Canzoni” promossa dalle associazioni “I buffoni del destino” ed Echo Events, dirette rispettivamente da Fabiano Marti e Donato Sasso, sarà promosso lo spettacolo musicale “Trapunto di stelle” uno speciale omaggio a Domenico Modugno di Nabil e Radicanto, un progetto acustico, molto intimo e soprattutto elegante.

Il noto cantante dei Radiodervish si affianca ancora una volta all’apprezzato gruppo musicale barese composto da Giuseppe De Trizio, Maria Giaquinta, Giovanni Chiapparino, Adolfo La Volpe e Francesco De Palma, per rivisitare in forma di oratorio teatrale e musicale il grande cantautore, punto di riferimento per tutti, capace di tenere insieme tutte le arti, il teatro, il cinema e la musica.

I successi dello straordinario artista originario di Polignano a Mare saranno alternati a racconti della vita del cantautore e del suo percorso artistico, narrati dalla voce femminile dei Radicanto. Si andrà dal folk in dialetto salentino dell’inizio del suo percorso, fino alla vittoria all’8° Festival di Sanremo, nel 1958, quando trionfò con il brano “Nel blu dipinto di blu”, diventato celebre nel mondo grazie al suo ritornello.

A impreziosire maggiormente questo omaggio è certamente la presenza di Nabil Bey, fondatore e voce dei Radiodervish, sensibile nei confronti della musica d’autore, essendo lui stesso un cantautore e capace di conferire al lavoro un carattere multiculturale. Il suo tocco permette di far viaggiare la musica e la poetica frizzante, carica di pathos, di Modugno per il Mediterraneo. Infatti, parti di “Amara terra mia” e “Tu si na cosa grande” sono tradotte e cantante da lui, in arabo.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1– Bari

Infotel: 3452682772

Sipario: 21:00