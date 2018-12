Trulli viventi 2018, un Natale ricco di eventi ad Alberobello

Natale si avvicina e un ricco calendario di eventi è previsto nella Capitale dei trulli nella settimana delle feste. Tutte le manifestazioni rientrano nel programma «Trulli Viventi – Natale 2018». Come ogni sera, fino al 7 gennaio, il «Christmas lights 2018», illuminerà il Rione Monti, il Trullo Sovrano, la Chiesa di Sant’Antonio e il Belvedere a partire dalle 17.00. L’evento è sponsorizzato da Engie in collaborazione con Unique Eventi. Attrazione da non perdere è la pista di pattinaggio che accoglierà turisti e visitatori in Largo Martellotta (ogni giorno dalle 15 a mezzanotte, solo il sabato e la domenica dalle 11 a mezzanotte). A fare da cornice alla pista di pattinaggio ci saranno i mercatini di Natale e la casa di Babbo Natale. Gli eventi sono curati dall’associazione Alberobello Future. Le casette di legno accoglieranno turisti e visitatori ogni giorno in Largo Trevisani, Largo Martellotta e Largo Pietra Ficcata. E poi l’albero di Natale in piazza Curri e quello in Piazza del Popolo e i tradizionali addobbi natalizi per le vie del paese (a cura della Confcommercio e della ditta Centomani di Monopoli). Intanto il week end si preannuncia ricco di eventi. Scenderà da una teleferica lunga circa 180 metri per un’altezza massima di 25 metri. Si calerà dall’alto con la sua slitta Babbo Natale ad Alberobello sabato 22 dicembre. Alle ore 18.00 il papà più famoso del mondo arriverà in Largo Trevisani in un evento organizzato dall’associazione Alberobello Future in collaborazione con il GASP! Gruppo Archeologico Speleologico pugliese della sezione CAI di Gioia del Colle. Per far volare Babbo Natale e la sua slitta saranno utilizzate delle tecniche speleologiche di progressione su corda. Nello specifico verrà utilizzata una teleferica a doppia portante con progressione assistita tra il palazzo comunale e una costruzione in via Monte Cucco. Per realizzare l’imponente evento 12 soci del GASP lavoreranno venerdì e per tutta la giornata di sabato per garantire la massima sicurezza. Sarà inaugurata sabato 22 dicembre alle ore 18.00 «Maioliche fra i trulli», la mostra di ceramiche e maioliche artistiche a cura di Antonio La Grotta che si terrà a Casa d’Amore fino al 7 gennaio (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.30). La mostra sarà inaugurata dal sindaco Michele Longo e dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico Cosimo Borracino. Saranno esposte ceramiche e maioliche che fanno parte di una lunga tradizione di famiglia. Antonio La Grotta, originario di Grottaglie, è artista che porta avanti una passione familiare con una storia lunga oltre 250 anni e ad ottobre scorso ha esposto anche in Canada. Sempre sabato 22 dicembre (ore 20.30, Ex Conceria) si terrà il concerto «Nonsoloduo…a Natale». Protagonisti saranno Mafalda Baccaro al pianoforte e Luca Mora al sassofono. Saranno proposte musica di Bédard, Bozza, Demersseman, Galliano, Molinelli, Morricone, Piazzolla, Woods e celebri brani natalizi. Il repertorio del Nonsoloduo, formato da Baccaro e Mora, esalta le capacitò timbriche del pianoforte, del sassofono contralto e del sassofano soprano, mettendo in evidenza le abilità virtuosistiche degli interpreti. Con la sua musica Nonsoloduo vuole offrire al pubblico un’occasione per stare insieme in un clima di serenità e di pace, avvicinare gli ascoltatori a un repertorio per sassofono diverso da quello della musica pop in cui questo strumento è molto presente, elevare lo spirito attraverso un’esperienza coinvolgente e divertente al tempo stesso. Domenica 23 dicembre come ogni anno Babbo Natale arriverà in moto ad Alberobello (ore 11.00, Largo Martellotta). L’evento è curato dall’associazione Trulli’s bikers in collaborazione con Associazione Alberobello Future e L’Altro Caffè bistrot. Saranno diversi i Santa Claus che arriveranno in moto tra i mercatini per la gioia dei più piccoli che potranno scattare una foto ricorda con il Babbo più famoso al mondo e riceveranno doni offerti dagli organizzatori. I Babbi Natale sfileranno dalla stazione di servizio Simeone fino alla pista di pattinaggio in Largo Martellotta per regalare una mattinata di gioia e divertimento. Sempre domenica 23 dicembre si terrà il Concerto per pianoforte del Maestro Modesto Aquilino. L’appuntamento è alle ore 20.30 nella Chiesa di Sant’Antonio, ad Alberobello. La prossima settimana sarà quella del Presepe Vivente, uno degli appuntamenti clou del calendario di Natale di Trulli Viventi 2018. Si parte il 26 dicembre, dalle 16.30, e si continua il 27, 28 e 29 (in caso di condizioni meteo avverse ci sarà una giornata di recupero il 30 dicembre). L’ingresso è gratuito, ma c’è la possibilità di prenotare la visita scegliendo giorno e ora. Il messaggio di quest’anno è incentrato su Maria nel segno del motto «Con Maria, madre di Gesù» AT (1,14). Le informazioni circa la prenotazione sono desumibili dal sito www.dabetlemmeagerusalemme.it o chiamando ai seguenti numeri: 3335222150 - 333 3261655. Orari apertura ufficio di segreteria: dal lunedì al sabato: 09:30 - 12:45 / 16:00 - 19:00; domenica: 10:00 - 13:00 / 16:30 - 19:30 Palazzo Comunale - Piazza del Popolo Alberobello. La prenotazione fornisce un orario di massima per l’ingresso al Presepe ed i biglietti prenotati dovranno essere ritirati almeno un’ora prima dell’orario della visita. Il percorso ha una durata di circa 1ora e 30 min, si consiglia di indossare abiti pesanti e scarpe comode. Inoltre, quest’anno, nelle 4 giornate, ogni giorno alle 15.00 saranno messi a disposizione 400 biglietti con prenotazione gratuita utilizzabili dopo le 20.00 della stessa giornata. Intanto a Casa Pezzolla fino al 6 gennaio è in corso la mostra nazionale dei Presepi Tradizionali e artistici organizzata dall’Associazione Sylva Tour and Didactics. La Mostra ospita opere realizzate interamente a mano da artisti provenienti da diverse regioni d’Italia come il Lazio, la Campania, la Sicilia, la Basilicata e, ovviamente la Puglia, con le eccellenze locali delle città di Grottaglie e Lecce. L'esposizione sarà visitabile tutti i giorni con i seguenti orari: 10.00 - 13.00/15.30 - 19.00. Aperture straordinarie - 25 dicembre 17.00 - 20.00 - 26 dicembre 10.00 - 13.00/16.30 - 20.00 - 31 dicembre 10.00 - 13.00 - 1 gennaio 10.00-13.00/16.30 - 19.00 - 6 gennaio 10.00 – 13.00 /15.30 - 19.00 Il costo di ingresso è 1,50 € (gratuito per i bambini sotto i 6 anni). Info e prenotazioni al 380411273; email: sylvarchivio@gmail.com – www.alberobellocultura.it