La grande atletica ad Alberobello con "Trullincorsa Tricolore", il Campionato Italiano Fidal di corsa su strada

La Capitale dei Trulli, sabato 1 settembre, ospiterà «, 10 km. La gara assegnerà i titoli tricolore di tutte le categorie: promesse, juniores, allievi e master. Ad Alberobello sono previsti in totale quasi 3mila atleti provenienti da tutta Italia. L’evento è valido inoltre come terza prova del Campionato Italiano assoluto di società di corsa su strada e assegnerà gli scudetti master per club su un percorso di tre giri suggestivo e tecnico, ma anche veloce, sviluppato interamente nel centro di Alberobello, con partenza e arrivo in Largo Martellotta. In palio in totale ci saranno 36 titoli italiani ripartiti nelle varie categorie, maschili e femminili. La gara è organizzata dall’Alberobello Running in sinergia con Fidal Puglia e Comune di Alberobello.

PROGRAMMA

•10.00 - Allievi ed Allieve (10 km, 6 km);

•15.30 - Da SM 60 ad SM 90 (10 km);

•17.30 - Donne (Juniores, Promesse, Seniores);

•19.00 - Uomini (Juniores, Promesse, Seniores, da SM35 e SM55);

•21.00 - Premiazioni;

•22.00 - Festa di Chiusura.

