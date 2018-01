Al Teatro Di Cagno in scena la commedia "Tutti esauriti"

Visto il tutto esaurito di questo week end, è stato aggiunto un ulteriore spettacolo SABATO 13 ALLE 18.00 - Unici posti disponibili per il nuovo spettacolo comico della Compagnia Piccola Ribalta.



La trama

il Leitmotiv della compagnia teatrale Piccola Ribalta di Franco SPADARO che ha assalito il web, le mail, i muri e le vetrine della città. Si ride con gli attori rigorosamente tutti esauriti in una piece di teatro nel teatro dove, sulla scena, si trovano ad interpretare il ruolo di attori che stanno preparando una farsa. L'ilarità smodata che offre questo testo è garantita dal deteriorarsi dei rapporti tra i componenti della compagnia teatrale e da ciò che succede nel 'dietro le quinte' e che normalmente al pubblico non è dato di vedere. una commedia scoppiettante, dal ritmo incalzante e con spassosissime gag che si susseguono vorticosamente.

Grazie per l'attenzione che darete al nostro comunicato.

Prenotazioni al 3466558302 -

Sconto Cral a € 12,00 anzichè a € 15,00

riassumendo:

Spettacoli 13 e 14 Gennaio ore 18 ed ore 21.00 (anche sabato)