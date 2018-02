"Tutto il buono che c'è" di Viviana Martiradonna alla libreria Quintiliano

Sabato 10 febbraio presso Quintiliano La Libreria di Bari Via Arcidiacono Giovanni 9, alle ore 11,00 verrà presentato il libro ''Tutto il buono che c'è'' di Viviana Martiradonna, edito da Les Flaneurs.



''Tutto il buono che c’è. Tra sapore e benessere ha come obiettivo quello di raccogliere ricette facili da preparare, ma al tempo stesso capaci di coniugare in maniera sapiente il gusto e la qualità dei cibi. Il libro nasce dall’idea di voler mettere in tavola piatti caratterizzati da una bassa presenza di proteine animali e da un elevato utilizzo di spezie e di altri ingredienti come alghe, semi, frutta secca e germogli, la cui azione benefica sulla salute è stata ormai dimostrata. Il risultato è un mix interessante tra sapori tipici della dieta mediterranea e quelli di altre culture culinarie, che ci apre a nuove frontiere del gusto e dell’alimentazione. Un modo sano di mangiare che non compromette la salubrità mentale e non scade nell’ortoressia.''

(Les Flaneurs)





Sarà presente Viviana Martiradonna



Dialoga con l'autrice Marina Leo



A fine incontro un ''piccolo buffet'' a cura di Fabrizio Stagnani











QUINTILIANO LA LIBRERIA



DI MARINA LEO & C. SAS



Via Arcidiacono Giovanni,9 70124 Bari



Info: 0805042665



Fb. @quintilianolalibreria