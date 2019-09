Tutto pronto per Artivision+

Speciale Artivision+ del 5 settembre, si esibiranno due artisti di fama internazionale nell’ambito delle attività di Talos Festival.



L’evento è ad ingresso libero. Si comincia con il workshop IN BETWEEN THE STARS con Jasmina Prolic alle ore 9 in Pineta Comunale. A seguire, il duo musicale e coreografico LOVE, THE ONLY POSSIBLE della stessa Prolic assieme a Tamara Obrovac (voce, rumori e percussioni, flauto, corpo).



Jasmina Prolic è artista a tutto tondo: danzatrice, coreografa e pedagogo. Originaria di Sarajevo, vive tra la Francia e la Bosnia-Erzigovina. Ha lavorato con coreografi di fama internazionale come Maguy Marin, Jean-Claude Gallota, Pale Granhoj e Joachim Schlomer prima di fondare la sua Compagnia nel 2002 a Orléans. Dal 2008 dirige il Festival ZVRK. Dal 2017 collabora regolarmente con Zak Valenta e la Compagnia Trafik Theatre.



Tamara Obrovac è compositrice, cantante e flautista, nata a Pula in Croazia.

Ha iniziato la carriera musicale negli anni ’80, ispirandosi al jazz e in particolare alla tradizione dialettale croata e istriota. È una compositrice molto prolifica. Ha scritto circa 200 composizioni, pubblicando 11 album scrivendone la maggior parte dei testi e della musica. Ha realizzato più di 500 concerti in tutto il mondo. È stata nominata ai BBC Radio 3 World Music Awards nella categoria European music and Audience Award.



Artivision+ è a cura di Trafik Theatre Company in collaborazione con Compagnia Menhir e Sistema Garibaldi, progetto finanziato nel Programma Interreg Cbc Italia-Croazia 2014/2020 (Prima Call per progetti Standard+ – Asse Prioritario 3, Obbiettivo specifico 3.1 – Progetto “Enhancing touristic development and promotion throught prism of culture”).