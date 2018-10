“Tvboy politically incorrect”, le opere dello street artist italiano in mostra a Bari

Le opere dello street artist italiano Tvboy per la prima volta in mostra a Bari. Le opere dello street artist italiano Tvboy saranno in mostra a Bari per la prima volta nella galleria d’arte Formaquattro, in via Argiro 73.

La stampa nazionale lo ha definito il Banksy italiano ed infatti Tvboy ha sconvolto l’opinione pubblica con la sua opera "Amor Populi", che ritrae il bacio tra il leader del movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio e il leader della Lega Matteo Salvini, a poche ore dall'insediamento delle nuove Camere.

L’esposizione, curata dal gallerista Vito Caldaro, sarà inaugurata sabato 13 ottobre 2018 alle ore 18 e durerà per un mese.

L’evento si colloca nella Giornata del Contemporaneo, un giorno che l’AMACI, l’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea italiani, dal 2005 ha deciso di dedicare all’arte contemporanea con l’apertura gratuita di musei che aderiscono all’iniziativa.

Saranno esposte in galleria oltre venti opere dell’artista che presenterà anche alcuni pezzi inediti dedicati ad artisti pugliesi: Lino Banfi e Albano e Romina. Tvboy, che in pubblico si presenta sempre con il volto parzialmente celato da una mascherina, sarà presente alla prima della mostra.

Le sue opere hanno la capacità di smuovere gli animi attraverso una velata denuncia sociale che ha spesso come protagonisti i politici italiani. La sua ultima provocazione vede ancora Matteo Salvini al centro della sua arte ritratto in versione Vu' Cumprà sui muri di Giardini Naxos, in Sicilia, dove si trova anche la Madonna dei rifugiati che porta in braccio un bambino di colore.



L’ARTISTA

Tvboy, nella vita reale Salvatore Benintende, è nato a Palermo il 16 luglio del 1980 e risiede da tempo a Barcellona.

Appena bambino si è trasferito con i genitori nel milanese dove ha vissuto fino all'univeristà. A 16 anni incomincia a lasciare il suo segno nel mondo della street-art e del lettering con lo pseudonimo di Crasto.

Dopo la laurea in Design Industriale frequenta per un anno la facoltà di Belle Arti di Bilbao. Tvboy resta folgorato dal panorama artistico e dal fermento culturale catalano e decide di trasferirsi a Barcellona dove tutt'ora risiede.

La consacrazione avviene di lì a poco con esposizioni in giro per il mondo e collaborazioni pubblicitarie con i marchi più celebri al mondo come Seat, Nike, Hublot, Nescafé e Fiat. Dal 2008 il brand Tvboy è registrato sia a livello nazionale, sia internazionale. L’artista ha esposto le sue opere in gallerie e musei di Barcellona, Copenaghen, Miami, Berlino, Berna, Beirut e tante altre.

Nel mirino di Tvboy sono finiti i politici nostrani, internazionali, la Chiesa e le multinazionali.



Facebook: https://www.facebook.com/events/552646995071895/

Sito web: http://www.formaquattro.com/

E-mail: Info@formaquattro.com - vito.caldaro@libero.it





Galleria Formaquattro - via Argiro 73, Bari

Ingresso gratuito. Orari d'apertura dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00

Lunedì chiuso

Tel. 3466260299