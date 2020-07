II parte dello spettacolo "U café andiche" di Vito Maurogiovanni dal Teatro Abeliano

Nell'ambito della rassegna delle più memorabili produzioni dei primi 50 anni del Gruppo Abeliano Lunedì 20 luglio alle 17:00 sulla pagina Facebook del Teatro Abeliano e alle 21:30 in streaming su Radio PopizzTv (sul digitale terrestre al canale 881 per la Puglia e Piemonte, e canale 656 per la Lombardia) sarà trasmessa la 2a parte di "U café andiche" di Vito Maurogiovanni, opera maestra dell'indimenticato autore barese che Vito Signorile portò in scena nel 1998 curandone la regia e coordinando tanti beniamini della 'baresità' da Mariolina De Fano allo straordinario sacrestano Mario Mancini, a Franco Blasi e Antonella Genga, Luigi Angiulli, Enzo Sarcina, Gigi De Santis, Lorenzo Gentile, Dario Diana, Franco Balice, Pino Perulli, e i piccoli Roberto De Bartolomeo e Francesco Conte. Impianto scenico di Lino Sinisi.