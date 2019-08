"U mar e la lun, la chcìn e sand ncol nest" all'Arena Airiciclotteri di Bari

Serata di canzoni,musica e poesia con Rosaria ZONNO & "DUO APPUNTI DI VIAGGIO" Vito ROMITA Chitarra&Voce - Beppe CARONE Voce&Chitarra&Tastiere

Orga.ne & Immagini by Mike ZONNO



L'incontro tra un'autrice di versi dialettali,a volte spassosi a volte densi di romantica poesia con due cantanti/musicisti autori di canzoni che le fanno da contrappunto per una serata senz'altro divertente,a conclusione di un'estate e di una rassegna di cinema agli Airiciclotteri "VISTI,MAI VISTI,DA RIVEDERE" che non è stata affatto male! A completamento della serata "Di Tutto di Più" festacchiona a cura mia e di Luca CIRASOLA. Vi aspettiamo numerosi e pieni di entusiasmo come sempre!

Un saluto by Mike ZONNO.

Info&Prenotazioni 339 5432241

Posto Unico € 7,00 - Prevendita ARENA Airiciclotteri - Under 18 e Universitari € 5,00

EVENTOPANZEROTTO € 10,00 Bevanda+Panzerotto+Evento