Uccio De Santis a lido Ilmaredentro con lo spettacolo “Vi racconto 15 anni di Mudù”

Giovedì 11 luglio il lido Ilmaredentro proporrà lo spettacolo “Vi racconto 15 anni di Mudù”, di e con Uccio De Santis, che torna anche quest’anno ad animare le notti sul mare Adriatico, dopo le sue partecipazioni alla nona edizione del programma “La Sai l’ultima?” sulle reti Mediaset e a “Made in Sud” su Raidue.

Proprio dall’emittente privata ha avuto origine il fortunato format che ha dato tanta notorietà al comico pugliese. Dopo l’ottenimento del premio “Gino Bramieri” nel programma di barzellette, tornato nella sua terra d’origine, De Santis ha iniziato a produrre il “Mudù” programma televisivo, la cui particolarità è quella di trasformare freddure e racconti divertenti in veri e propri cortometraggi. Il risultato è che da oltre quindici anni va in onda questo prodotto, che resta attuale grazie anche alla tecnologia. Infatti sul web, specie sui social network, sono molto apprezzati gli sketch comici. Grazie a questa esposizione mediatica Uccio De Santi è amato da grandi e piccoli, proprio perché con semplicità, rispetto ed eleganza, fa ridere il pubblico giovane e adulto.

Durante lo spettacolo Uccio De Santis, accompagnato da due delle principali figure del suo simpatico gruppo, ovvero Umberto Sardella e Antonella Genga, con lui dai primi anni della trasmissione, ripercorrerà dal vivo il percorso artistico del “Mudù”. Dai siparietti più gettonati, alle barzellette sulla coppia, passando per le divertenti storie sui carabinieri, lo spettacolo “Vi racconto i 15 anni di Mudù” non solo farà ridere i presenti, ma li coinvolgerà anche. Come succedeva per il Karaoke di Fiorello, in voga negli anni ’90, Uccio farà partecipare attivamente il suo pubblico, ridendo insieme a loro.

Questa capacità di animare è certamente frutto dalla sua variegata esperienza. Originario di Bitetto (Ba), Uccio dopo alcune esibizioni a livello locale come “Festa D'Estate”, nel 1997, che coinvolgeva la cittadinanza e il pubblico arrivato a Bari per i XIII Giochi del Mediterraneo, si è fatto conoscere a livello nazionale e si è imposto come uno dei più rappresentativi comici pugliesi. Inoltre, negli anni ha anche avuto modo di cimentarsi anche con il teatro, spot pubblicitari e cinema. Nel 2016 è stato protagonista della commedia “Mi rifaccio il trullo” di Vito Cea.

Al termine dell’esibizione, proposta in collaborazione con l’associazione culturale Echo Events, seguirà una selezione musicale che spazierà tra i generi dance, revival e divertentismo.

Ilmaredentro – Via dello Speziale – Bari

Infoline: 0805348894 - info@lidoilmaredentro.it

Inizio spettacolo: 21:30