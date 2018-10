“Un barese a New York 3” in scena al teatro Barium

Sabato 6 alle 21 e domenica 7 ottobre, alle 18 e alle 21 al teatro Barium, che giunge quest’anno alla sua trentatreesima stagione teatrale, sarà proposto per la prima volta “Un barese a New York 3”, di e con Gianni Colajemma.

Continua il sequel del racconto che da due anni il noto attore barese porta in scena a Bari e in giro per il mondo, suddiviso in episodi, secondo un modello che prende spunto dal teatro “classico” barese. La storia è quella di Joe, un attore originario del capoluogo pugliese che si trasferisce nella Grande mela per inseguire il suo sogno di poter lavorare come attore.

Il protagonista di questa storia, sempre all’interno della sua abitazione newyorkese, vivrà nuove situazioni, con alcuni personaggi che si affacceranno per la prima volta nell’appartamento e con vecchie conoscenze, anch’esse con varie novità, ognuno di loro alle prese con la realizzazione del proprio desiderio.

In questa saga, nella quale Colajemma è accompagnato da Lucia Coppola, Federica Antonacci, Luca Mastrolitti, Maria Schino e Magda Fanelli, ogni personaggio è caratterizzato da un particolare modo di esprimersi e comportarsi. La contrapposizione tra questi modi di essere e di fare insieme al primeggiare dei buoni sentimenti, crea un mix di ironia e tanto divertimento.

Teatro Barium – Via Pietro Colletta, 6 – Bari

Infoline: 0805617264 - 3935350241

Inizio spettacolo: 21:00 sabato; 18:00 e 21:00 domenica