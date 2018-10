Invito all’opera, recital lirico di fine masterclass con Eleonora Pacetti a Palazzo Pesce

Domenica 18 novembre 2018 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce si terrà il concerto finale della Masterclass tenuta da Eleonora Pacetti, responsabile Young artist program del Teatro dell’Opera Roma e Casting manager presso la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.



Un recital lirico a Mola di Bari per suggellare i tre giorni di lavoro durante i quali i dieci partecipanti provenienti dalla Puglia, dalla Romania e da Israele avranno perfezionato le arie di Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini e Giuseppe Verdi. Un programma operistico che attinge al repertorio dei grandi capolavori dal Settecento fino al Novecento, con al pianoforte il maestro Vincenzo Cicchelli e i cui aspetti tecnici e stilistici saranno affrontati e approfonditi attingendo alla formazione ed esperienza di Eleonora Pacetti, diploma di Pianoforte con lode al Conservatorio di Bologna, studi di Canto lirico alla Scuola musicale di Fiesole e al Mozarteum di Salisburgo e dal 2007 coach per cantanti lirici in prestigiosi teatri d’opera di tutto il mondo.



Al termine della serata saranno consegnati gli attestati di partecipazione dell’Atelier delle Arti.



Ticket: 5 euro



Domenica 18 novembre 2018 h 20.30| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it