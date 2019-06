“Un mare di birra” una grande festa al Ilmaredentro

Sabato 22 giugno al lido Ilmaredentro, si terrà l’evento “Un mare di birra” una grande festa, ad ingresso libero, incentrata sulla tanto apprezzata bevanda alcolica, con la musica live della tribute band di Vasco Rossi “I bambini di Vasco” e djset fino a tardi.

Durante la serata, a pochi passi dal mare, si potranno assaggiare più tipologie di birre italiane ed estere. Per l’occasione, in collaborazione con importanti attività baresi, saranno allestiti stand per il food, dove tra l’altro si potranno trovare panzerotti e panini a base di pesce. Sottofondo musicale di questa festa sarà la formazione musicale composta da Nico Marzocca in voce, Gianpiero Sorice e Matteo Ruggero alle chitarre, Davide Cantatore alle tastiere, Mimmo Castellano al basso, Antonio Milani alla batteria e Luigi Tridente al sax e ai cori.

La tribute band “I bambini di Vasco” si è costituita a Maggio 1996 a Molfetta, in occasione di una serata di beneficenza. Vista la richiesta, il progetto è andato avanti con numerosi cambi, sia dei componenti che del sound. Una tappa importante è stata l’incontro con Vasco Rossi. Nico Marzocca e Mimmo Castellano hanno incontrato il loro mito e ottenuto la giusta emozione per proporre la sua musica. Così negli anni, oltre a numerose esibizioni in giro per l’Italia, hanno avuto modo di collaborare con altre tribute band di Vasco e suonare con suoi musicisti storici, quali Alberto Rocchetti, il “Gallo” Claudio Golinelli, Maurizio Solieri, Clara Moroni e Stef Burns. Nel 2014, insieme all’orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal maestro Giovanni Minafra hanno partecipato al progetto “Vascopera”, iniziativa con la quale i brani del Komandante, sono stati riarrangiati ed eseguiti dal vivo dall’orchestra dando vita a un progetto unico nel suo genere.

Ilmaredentro – Via dello Speziale – Bari

Infoline: 0805348894 - info@lidoilmaredentro.it

Apertura: 21:00