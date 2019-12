“Un seme di civiltà”, piantumazione di un albero nella rotatoria di via Vaccarella

Su iniziativa del Municipio IV, sabato 14 dicembre, alle ore 10, sarà messo a dimora un albero all’interno della rotatoria di via Vaccarella, nei pressi della scuola “Calamandrei” a Carbonara, nello stesso luogo in cui per ben due volte, nell’arco di pochi giorni, è stato rubato un esemplare di albicocco.

All’iniziativa, che gli organizzatori hanno voluto chiamare “Un seme di civiltà”, sono invitate a partecipare tutti i cittadini, le scuole, le associazioni e le parrocchie del territorio che vogliano testimoniare il valore simbolico di questo gesto.