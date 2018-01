"Una chiesa sotterranea", percorso di scoperta del sito archeologico di Triggiano

“Una chiesa sotterranea” è un inedito percorso di scoperta di un meraviglioso e ancora troppo poco conosciuto sito archeologico presente al di sotto della Chiesa S. Maria Veterana di Triggiano.



Noto ai più con il termine di “catacombe”, il sito è costituito da una convivenza di testimonianze quasi intatte della chiesa medievale e di quella rinascimentale, dei sepolcreti, delle cisterne, insieme a ritrovamenti di monete e manufatti ceramici. Gli ambienti conservano ancora tracce di affreschi e stemmi nobiliari che confermano l’importanza della cittadina, l’antica Trivianum, nel panorama regionale.



Al termine della visita della chiesa sotterranea, approfitteremo del tempo insieme per una passeggiata nel piccolo centro storico, al termine della quale visiteremo un antico forno a legna, dove scopriremo il ciclo di produzione del famoso pane di Triggiano e della cottura con bucce di mandorla. Come di consueto con gli amici di Puglia mia, ci saluteremo con una degustazione di prodotti tipici locali.



Appuntamento sabato 20 gennaio 2018 alle ore 16:40 a Triggiano (BA) davanti alla chiesa S. Maria Veterana (via Carroccio, n. 70). Vi ricordiamo che la chiesa si trova nel centro storico, quindi consigliamo di parcheggiare nelle vie limitrofe e muoversi a piedi per poche centinaia di metri. La durata del tour è di circa 2 ore.



Il contributo di partecipazione è di euro 10 e comprende l’ingresso e la visita guidata nel sito archeologico, la degustazione e l’iscrizione all’Associazione Puglia mia per l’anno 2018 (ai soci che hanno già versato la quota di iscrizione 2018, quest’ultima sarà detratta dal contributo).