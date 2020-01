A Santeramo in Colle 'Una rosa blu per Carmela' festeggia il 5° anniversario della sua nascita

Sabato 18 gennaio 2020, alle ore 11:00, l'Associazione Una rosa blu per Carmela festeggia il 5° anniversario della sua nascita, presso il Salone degli Uffici Comunali in piazza Saragat, a Santeramo in Colle.

Sono passati cinque anni da quando si è dato vita all'associazione Una rosa blu per Carmela, con la consapevolezza che per crescere non servono solo conoscenze tecniche, ma anche relazioni sociali.

Il nostro è un bellissimo esempio di volontariato – dichiara Rosa Giampetruzzi, presidente dell’Associazione Una Rosa Blu per Carmela – una piccola squadra che sta portando avanti un progetto di Vita con non poche difficoltà, ma con grande grinta e caparbietà. È importante, quindi, festeggiare questo anniversario non solo per ringraziare i volontari, questo grande esercito del bene che in questi anni ha donato il proprio preziosissimo aiuto, ma anche i tanti sostenitori che con loro generosità consentono all’associazione di continuare a vivere e a operare. Guardiamo al futuro con speranza, ma concretizziamo il presente.

