Vari(e)-abilità musicali in concerto nel Conservatorio di Bari

Domani 8 novembre alle 20 nell’Auditorium ‘NINO ROTA’ del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari va in scena la quarta edizione di ‘Vari(e)-

abilità musicali in concerto’, il progetto ideato dalla docente, musicoterapeuta e coordinatrice artistica Adriana De Serio, la quale ha formato la ‘Nuova Armonia Band’, l’ensemble che è espressione di una nuova inclusione socio/didattica ed educativa di un gruppo di giovani con varie disabilità. L’edizione odierna del concerto si inserisce in un più ampio programma internazionale che celebra la Giornata europea della musicoterapia 2019, è dedicato alla memoria di Nicola Sbisà, giornalista e critico musicale scomparso di recente, ed è organizzato in collaborazione con la Sezione di Bari dell’Associazione Crocerossine d’Italia onlus.