“Il partenariato per lo sviluppo sostenibile”, appuntamento con il Treno del Pensiero

Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile rinforzando uno spirito di solidarietà globale incentrato in particolare sui bisogni dei più poveri e più vulnerabili e con la partecipazione di tutti i paesi, tutte le parti interessate e tutte le persone, questo il tema del viaggio “ Il partenariato per lo sviluppo sostenibile” del “Treno dei pensieri” in programma il prossimo 20 luglio.

L’iniziativa, organizzata da La Verde via, vede la realizzazione di una manifestazione itinerante che lambendo i territori della Puglia, partenza dalla stazione di Bari e arrivo alla stazione di Mola di Bari, offre la possibilità ai viaggiatori di riflettere su temi di grande modernità che toccano le esistenze dell’intera umanità e questo avendo come obiettivo quello di realizzare un viaggio esperienziale finalizzato ad informare, divertire e intrattenere il visitatore sia sui temi inerenti la sostenibilità, sia culturali.

Durante la conferenza che si terrà presso il Palazzo Pesce a Mola di Bari si parlerà con Alessandro Pellegatta, scrittore che si dedica da anni alla letteratura di viaggio, dell’Africa di Manfredo Camperio, solido uomo dell’Ottocento, patriota appassionato, artefice principale della svolta africanista e sostenitore di un modello di “colonialismo commerciale” pacifista alternativo alle occupazioni militari. Un esempio quello di Camperio che può essere di interesse e spunto per la cooperazione globale per la sostenibilità.

Si affronterà quindi con Susanna Bortolotto, professore associato del Dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano, il tema del recupero del genius loci del sito di Goufi valle dell’Aures in Algeria quale ponte tra le esperienze italiane e algerine in tema di conservazione e riuso degli edifici rurali e dei territori fragili a cui appartengono. Il Politecnico di Milano, all’interno di un progetto di cooperazione e scambio di tecnologie e di saperi e in collaborazione con l’Università di Annaba e Biskra, si è fatto promotore di attività di formazione per favorire i ‘fondamenti’ dell’archeologia, della conservazione, della tutela e management dei beni culturali nelle dinamiche di sviluppo locale, incentivando progetti di fattibilità fondati sulle metodiche della documentazione storica, diagnostica, restauro e riuso di edifici rurali e del paesaggio culturale.

A livello locale con Pasquale Ferrante, direttore di Legacoop Puglia, si parlerà poi della cooperazione e collaborazione tra i vari attori economici come leva di sviluppo del territorio pugliese.

Un viaggio, sia reale sia teorico, che permetterà quindi di riflettere su esempi di partnership fra continenti e paesi seguendo le logiche dello sviluppo sostenibile e della solidarietà globale e questo volendo creare spunti stimolanti su cui lavorare per inventare un futuro possibile.