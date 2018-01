Al Teatro Mercadante di Altamura lo spettacolo "Il vestito di Arlecchino"

“Il vestito di Arlecchino” è una storia originale scritta da Fiorella Colombo e Lazzaro Calcagno che si inserisce nel solco della classica tradizione italiana della Commedia dell’Arte. È un gioco teatrale che coinvolge più generi, gli attori, le marionette e il cinema. Si vedono all’opera alcune maschere della Commedia dell’Arte, tra cui Arlecchino e Colombina. Il vestito di Arlecchino narra le vicende di un ragazzo povero, che abita con la madre e lavora per Pantalone, un giorno incontra Colombina e di lei si innamora perdutamente. Ma lo spirito dei boschi, Pukis, fedele al suo ruolo, cercherà di stravolgere il destino dei due innamorati. Inoltre, Arlecchino non ha un costume appropriato per andare ad un gran ballo in maschera che potrebbe segnare la svolta, da lui tanto agognata, per la sua vita. La storia racconta di come Arlecchino ebbe il suo costume tradizionale a toppe colorate. Aiutato dall’amico Pinocchio ci racconta le sue imprese per conquistare il cuore di Colombina e cercare di guadagnarsi il rispetto del mondo. Lo spettacolo, con la sua commistione di generi, è adatto a grandi e piccini e non presenta problemi di comprensione linguistica, dal momento che si avvale di molta fisicità e pantomima e i cortometraggi sono accompagnati da musica.

Il Sipario Strappato di Arenzano (Genova)

di Fiorella Colombo e Lazzaro Calcagno

Regia Lazzaro Calcagno

con Fiorella Colombo, Sara Damonte, Silvia Marinello, Walter Marinello, Manuela Salviati ed Emanuele Vito

27/01/2018 alle 21:00

Teatro Mercadante

Piazza Francesco Saverio Mercadante