Viaggio nel Castello di Ceglie del Campo

Nell'ambito del progetto PugliA Nostra, PugliArte vi porta alla scoperta del Castello di Ceglie del Campo e della storia della "Madre di Bari". Scopriremo le radici storiche della nostra città, gli antichi resti romani (unicum per la terra di Bari) dove emerge la tecnica dell'opus e termineremo la nostra visita con la focaccia cegliese di uno dei panifici storici del quartiere.

L'evento è organizzato da PugliArte e dall'Associazione Kailia Peuceta.

Visiteremo l'esterno dell'abbazia di Sant'Angelo e il Castello di Ceglie con i resti di epoca romana. Per l'occasione sarà visitabile anche il giardino pensile.



Costo: 10 euro (comprensivo di visita guidata, biglietto di ingresso ed APERITIVO SERALE) - Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it



Punto d'incontro: Via Caterina Fontana 2

https://goo.gl/maps/ FTJ2Fw2WWQN2