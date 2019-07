Torna "Vieni a Ballare in Villa", il programma di eventi gratuiti a Castellana Grotte

Torna "Vieni a Ballare in Villa", il programma di eventi gratuiti per giovani e meno giovani che avrà inizio il prossimo martedì 9 luglio.

Prenderà il via martedì 9 luglio alle 20:30, la seconda edizione di "Vieni a ballare in Villa" programma di intrattenimento musicale promosso dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Castellana-Grotte.

Ogni martedì, sino al 14 settembre, per dodici sere, la villa comunale Tacconi tornerà ad essere un importante luogo di aggregazione ed incontro per la nostra Città. Lo scorso anno è stata cambiata la denominazione della manifestazione che ereditava la lunga tradizione dell'estate dell'anziano, per evidenziare, per l’appunto anche nel nome, la volontà di svincolare gli appuntamenti in Villa dal dato anagrafico, facendo del programma di serate danzanti una buona occasione di integrazione e scambio generazionale mosso dall’energia vitale che la musica ed il ballo sanno generare. "Vieni a ballare in Villa" è un ciclo di appuntamenti inclusivo, aperto a tutti e per tutti, in cui la musica e la danza sono l’elemento centrale.

La musica dal vivo, i dj set, le performance canore e danzanti, riempiranno le serate di questa estate 2019 che vede dunque nella Villa comunale, ancora una volta, un punto fermo, un riferimento importante per le famiglie, per i ragazzi, per i forestieri affezionatissimi alla tradizione di ballo sotto le stelle che connota la nostra cittadina.

Non mancherà l'inossidabile "Corrida", la serata dedicata ai talenti incompresi, in programma per sabato 14 settembre e molte altre occasioni di animazione per quanti abbiano la voglia di vivere appieno la sferzante leggerezza che note e movenze sanno originare. Come da prassi, domenica 24 agosto, la manifestazione si sposterà a San Nicola di Genna per la festa in onore del santo di Mira. La chiesetta rurale, infatti, sarà il fulcro della serata conviviale, sincera espressione delle feste campestri dal sapore di un tempo passato che con impegno si cerca di preservare e valorizzare. Anche per questa edizione la direzione artistica è affidata a Pino Recchia per la realizzazione di un programma ricco e variegato in cui il supporto delle locali scuole di danza sarà prezioso e determinante.

