Puglia Food Awards, gli operatori e agli amanti della buona tavola a a Villa De Grecis Puglia

Grande successo per la prima edizione dei Puglia Food Awards, gli Oscar delle Eccellenze agroalimentari, che hanno visto l'adesione entusiasta di tantissime realtà pugliesi. I partecipanti, insieme agli operatori e agli amanti della buona tavola, si incontreranno durante la serata finale di premiazione nella prestigiosa Villa De Grecis, il prossimo 19 Maggio a Bari alle ore 18:30.

Chi si aggiudicherà il bollino di “eccellenza” della propria categoria? Chi prenderà una menzione speciale?

Dopo il successo in Sardegna e Toscana, gli Oscar delle Eccellenze Agroalimentari sbarcano anche in Puglia con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, di Confagricoltura Puglia, di Confcommercio Bari e BAT, della prestigiosa Accademia dei Georgofili di Firenze. In un momento di grande espansione del settore e di esportazioni crescenti, è importante riuscire a emergere con un prodotto che sia qualitativamente all'altezza, ma non meno rilevante è lo sforzo nelle attività di promozione e di distribuzione nei diversi mercati. Proprio per questo i Puglia Food Awards possono essere una grande opportunità per le aziende del settore agroalimentare, per aggiudicarsi un bollino di eccellenza di sicuro aiuto per le loro attività di marketing e promozione. Si tratterà anche di un importante momento di incontro delle importanti realtà del settore.

Le iscrizioni si sono appena concluse con grande successo di partecipazione.

Questa prima edizione della manifestazione conterà sul patrocinio dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, su quello di Confagricoltura Puglia, Confcommercio Bari e BAT, sulle importanti collaborazioni come quelle di Istituto Eccelsa, dell'Associazione Cuochi Baresi, di Apuleat, di Cucina Mancina, di Azienda Agricola Dentamaro, oltre ad importanti sponsor come DELIZIA, Proraso, Marvis, Kaloderma, Corsica Ferries, Ferro Murano, Kel 12 Tour Operator, Masseria Casa Busciana, Masseria Spina.

Già in Sardegna e in Toscana la manifestazione ha registrato un grandissimo successo; ora anche Puglia e Piemonte si preparano ad ospitare la prima edizione di questo straordinario evento che si prefigge di valorizzare ulteriormente le aziende che producono eccellenza, e anche quelle di piccole dimensioni che potranno così confrontarsi con le realtà più grandi. Saranno dieci le categorie che potranno gareggiare tra loro e che esprimono il meglio della produzione regionale: vino, olio, pasta, pane e taralli e friselle, formaggi, salumi, birra artigianale, distillati e liquori, dolci, conserve alimentari.

Un riconoscimento atteso dall’industria dell’agroalimentare e che mai prima d’ora ha visto premiare queste categorie tutte insieme.

Perché i Puglia Food Awards

La manifestazione nasce con l’obiettivo di individuare, gratificare e premiare le eccellenze enogastronomiche del territorio regionale, nonché il lavoro di chi contribuisce allo sviluppo e alla conoscenza dei singoli prodotti. Divisi in 10 categorie, che corrispondono alle produzioni più caratteristiche, i Puglia Food Awards vogliono essere un’occasione per riunire in una speciale serata aperta a tutti i protagonisti del mondo agroalimentare, che contribuiscono a tenere alto il nome della Puglia nel mondo, portando sulle tavole prodotti di altissima qualità.

La giuria e il premio

I giudici e i presidenti della giuria – uno per categoria – sono stati selezionati tra i massimi esperti nel mondo dell’agroalimentare: giornalisti di settore, addetti ai lavori, rappresentanti delle associazioni di categoria, ristoratori e lo faranno attraverso una degustazione alla cieca per garantire il massimo della trasparenza e dell’imparzialità; il compito della giuria sarà quello di premiare le migliori aziende pugliesi, dando loro la possibilità di farsi conoscere ai consumatori e ai buyer.

La cerimonia di consegna dei Puglia Food Awards

La cerimonia di premiazione si svolgerà durante una serata di gala, il prossimo 19 Maggio presso la rinomata Villa De Grecis a Bari, una location di grande bellezza e grande impatto. L’evento vedrà la partecipazione di produttori, buyer, autorità, giornalisti e addetti ai lavori, e come si è visto godrà della partnership tecnica e del patrocinio di istituzioni prestigiose della regione: sarà il momento principale di visibilità per tutti i partner che avranno contribuito alla realizzazione della serata, ma sarà aperta a tutti coloro che desiderano passare una serata diversa dal solito, assitendo alle premiazioni durante la cena di gala. Per prenotare chiamare il 3356490093 o iviare un'email a info@pugliafoodawards.com

Il premio Puglia Food Awards nasce per celebrare l’impegno e la competenza nel settore agroalimentare, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo nel mercato estero.

“I risultati di questa prima edizione sono andati ben al di là delle nostre più rosee aspettative”, dichiara Donato Ala, giornalista e consulente di eventi, ideatore e organizzatore dei Food Award regionali. “Alle aziende di eccellenza che hanno creduto in questa iniziativa vogliamo dire però che il percorso dei Puglia Food Awards non termina qui e continua con ulteriori vantaggi, servizi e con un processo di internazionalizzazione che ci vedrà a Londra il 5 e 6 novembre per un evento diretto con buyer e ristoratori. Voglio ringraziare ancora le istituzioni, a partire dall’assessore Di Gioia, e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, i direttori di Confcommercio e Confagricoltura, il Dott. Chiostri dell’Accademia dei Georgofili, gli sponsor, i presidenti di giuria e i giurati.”

Su www.pugliafoodawards.com tutte le info.