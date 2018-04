Visita guidata per Bari Vecchia dedicata alla Festa della Mamma

Sabato 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma il circolo Acli – Dalfino organizza una visita guidata serale in cui sarà possibile vedere luoghi e personaggi di donne e mamme che hanno fatto la storia della Città come il cuore delle strascinate; il luogo da cui partì A. Quintavalle detta Anna “la porta bannere”; la Corte della Masciara; il luogo dove abitava l’ostetrica della Città vecchia detta “la vammare” e tanti altri tipici luoghi della Città vecchia dove la donna è stata protagonista. A termine nel Sottano de Comà Iannine ci sarà una degustazione con taralli cu’ pepe, sopataue e un buon bicchiere di vino.

Partenza h. 18,30 da P.zza Cattedrale, 28 sede del circolo Acli Dalfino

Prenotazioni ed informazioni tel. 080 5210355