ll circolo Acli – Dalfino organizza per sabato mattina, 8 dicembre Festività dell’Immacolata, la 1^ visita guidata ai Presepi di Bari vecchia: “alla scoperta de u Presepie de le Poveridde”.

Il percorso prevede soste ai bellissimi ed antichi Presepi allestiti in Bari Vecchia c/o Chiese, Confraternite, Ass. Culturali, abitazioni private, all’aperto. Rilevante l’artistico Presepe realizzato dal circolo Acli – Dalfino sotto l’Arco della Neve con la partecipazione del M.tro Vito Guerra.

Durante la visita guidata, sarà spiegata la storia de “u’ presebbie de le poveridde” curata dal sig. M. Fanelli presidente del circolo Acli – Dalfino ed appassionato studioso di storia e tradizioni locali.

A termine c/o l’antico Sottano de Comà Jiannine a Bari vecchia dove è presente “u Presepie de le Poveridde”, piccola degustazione natalizia in clima festoso accompagnato il tutto da poesie, aneddoti, filastrocche e proverbi in dialetto barese che ricordano il Natale di una volta a Bari vecchia.

Incontro c/o sede del Circolo Acli – Dalfino, sabato mattina 8 dicembre 2018 h. 10,30

Informazioni e prenotazioni tel. 080 5210355 (circolo Acli – Dalfino)

La visita guidata sarà ripetuta domenica mattina 9 dicembre 2018, nello stesso svolgimento.

Informazioni e prenotazioni tel. 080 5210355 (circolo Acli – Dalfino)