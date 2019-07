"Pane, Forni e Fornai nella Notte Dei Tempi": valore ed identità da proteggere

Si tratta del secondo appuntamento con RigeneriAMO Bari, evento studiato e progettato in collaborazione con la dott.ssa Maria Elena Toto guida culturale, e Francesca Mola esperta in archeologia gastronomica, per rimettere in luce il duro e stancante lavoro dei fornai che va perdendosi con grave danno per l'identità della comunità, e l'opera infaticabile delle donne che passavano le notti ad impastare a mano le pagnotte che sarebbero servite per tutta la famiglia.

Si svelerà, tornando indietro di secoli, come l'uomo è stato capace di trasformare il duro lavoro in una vera e propria "arte bianca" .

Passeggiata per le vie del quartiere San Pasquale per riscoprire uno dei piu antichi forni del vicinato e tanto altro ancora.