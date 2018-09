All'Abeliano Vito Signorile dedica la prima del suo spettacolo "Il Principino" all’associazione Alzheimer Italia-Bari

Domenica 30 settembre alle ore 18, presso il teatro Abeliano, l'attore e regista Vito Signorile dedicherà la prima del suo spettacolo "Il Principino" all’associazione Alzheimer Italia-Bari, a cui devolverà l'intero ricavato. Per sostenere Casa Alzheimer Don Tonino Bello si possono acquistare i biglietti presso la sede dell’Associazione in via Papa Benedetto XIII n. 21 o telefonando allo 080.5563647.