"Volando in Fiera", disabili e normodotati volteggeranno nel cielo di Bari con Elisa Barucchieri e i danzatori di ResExtensa

Alla Fiera del Levante disabili e normodotati volteggeranno nel cielo di Bari con Elisa Barucchieri e i danzatori di ResExtensa. Insieme alla Cooperativa Zero Barriere, Lezzanzare, Oltre Sport e IX Maggio, la compagnia di danza contemporanea diretta dalla coreografa italo-americana organizza dal 12 al 16 settembre dalle ore 15,30 alle 18,30, presso il Polo delle Arti e della Cultura al padiglione 115, corsi gratuiti per danzatori, persone con disabilità motorie o sensoriali e porteurs.

Il corso di danza aerea integrata tra danzatori professionisti o allievi a livello avanzato e persone con disabilità fisica è il primo nel suo genere in Italia. Si presenterà la tecnica di danza con volo assistito integrato approfondendo le conoscenze dei danzatori già formati per un lavoro terra - aria in assolo, passo a due e in gruppo.

Per iscriversi ai corsi di danza aerea con imbraco e a quelli per porteurs basta inviare una mail a laboratori@resextensa.it, indicando come oggetto "Volando in Fiera" e nel corpo della mail il nome, cognome, età, residenza, cellulare. Si deve anche allegare una lettera motivazionale e il curriculum vitae in pdf.

Invece, per gli aspiranti danzatori volanti con disabilità basterà presentarsi mercoledì 12 settembre per la valutazione da parte del dottore Francesco Manfredi di idoneità a partecipare ad attività fisiche non agonistiche.

A seguito dell’importante lavoro svolto dal Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio regionale per le Arti e la Cultura in collaborazione con il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, a partire dalla scorsa edizione della Fiera del Levante che ha visto realizzarsi il Polo delle Arti e della Cultura, anche quest’anno alla Fiera del Levante si assiste ad un polo di iniziative ed offerte per le arti che evidenziano gli elementi caratterizzanti oggi le politiche culturali e turistiche regionali.