Medimex D: webinar Social Music Marketing, trovare nuovi fan con i social

Medimex D prosegue e mercoledì 10 giugno, propone il webinar Social Music Marketing: trovare nuovi fan con i social, appuntamento Puglia Sounds Musicarium a cura di Gabriele Aprile. I social rappresentano uno strumento prezioso per l’artista che intende costruirsi una propria community di fan. Ma come e su cosa concentrare le proprie energie? Nella pratica viene spiegato con chiarezza cosa è opportuno fare per ottimizzare i propri canali e i propri contenuti e come utilizzare l’advertising per trovare nuovi (e veri) fan. Proseguono inoltre Il musicista nell'era digitale. Mentalità, strumenti e strategie per costruire un percorso professionale nella musica attuale a cura di Massimo Bonelli, che affronta il tema dell’essere musicista nell’era digitale e Registrazione e Missaggio In-The-Box a cura di Marc Urselli, che immagina un missaggio senza avere a disposizione un grosso studio di registrazione.

Tutti gli appuntamenti di Medimex D sono a partecipazione gratuita, per alcuni appuntamenti è prevista registrazione obbligatoria dettagli e modalità di partecipazione sul sito web medimex.it

Puglia Sounds è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali.