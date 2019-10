Mostra delle opere di Guttuso, Sassu, Migneco e Fiume

La Banca presenta #Contaminiamoci: un percorso di eventi culturali aperti a tutti i cittadini

Widiba apre i propri uffici a iniziative culturali aperte a tutti i cittadini.

Il 3 ottobre a Bari prenderà il via il progetto #Contaminiamoci, un percorso di eventi che trasformerà la sede di Corso Vittorio Emanuele 60 in un luogo d’arte aprendo gli spazi a tutti i linguaggi che compongono il panorama culturale contemporaneo.

L’idea, realizzata in collaborazione con San Giorgio Arte, nasce dalla volontà di ridefinire l’economia e la società attraverso la valorizzazione dei suoi beni culturali, con il fine di coniugare la passione di fare Banca con le altre passioni umane, per farle incontrare e poterle condividere.



Il primo appuntamento sarà con una mostra d’arte che vedrà l’esposizione di una selezione di opere di Guttuso, Sassu, Migneco e Fiume.



La mostra sarà aperta al pubblico a ingresso libero fino al 18 ottobre.