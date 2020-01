Come diventare operatore di innesto e potatura

Questa figura professionale si occupa delle varie operazioni legate alla potatura delle piante e ne garantisce le migliori condizioni per lo sviluppo vegetativo e la produzione. Il potatore taglia e sfoltisce i rami della pianta, per darle la forma richiesta dai moderni schemi dei sistemi di allevamento. Nei frutteti (mele, pere, pesche, kiwi, olive, a seconda delle zone di produzione) l’attività del potatore è inoltre mirata all’aumento della produzione. Gli schemi di riferimento sono il frutto di studi di agronomi e tecnici, di cui il potatore è l’esecutore materiale sulla pianta. Altro compito è quello dell’innestatura; si parla in questo caso di potatore innestatore. Negli ultimi anni si è assistito ad una grande specializzazione del lavoro, L'innesto può rappresentare una grande opportunità di lavoro specialmente in aziende vivaistiche.



Corso di Qualifica Professionale Riconosciuto dalla Regione Puglia con AD del 07/11/2018

Tale corso di formazione professionale è volto al conseguimento dell’ Attestato di qualifica (livello 3 EQF), rilasciato dalla Regione Puglia. In base a tale attestato gli uffici di collocamento, o centri per l’impiego, assegnano la qualifica valida ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. L’attestato di cui sopra costituisce titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.



L’attestato di Qualifica ottenuto al termine del corso è uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione alla Camera di Commercio, necessaria per poter esercitare la professione.

