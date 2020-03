Didattica online sulla piattaforma gratuita Office 365 Education A1

Stanti la chiusura delle scuole e le difficoltà riscontrate in alcuni casi per l’organizzazione del lavoro a distanza, gli assessori alle Politiche educative e giovanili, Paola Romano, e all’Innovazione tecnologica, Eugenio Di Sciascio, hanno inviato una comunicazione ai dirigenti delle scuole cittadine per segnalare loro la possibilità di utilizzare gratuitamente la piattaforma informatica Office 365 Education A1, pensata per la didattica online.

“Gentilissimi Dirigenti - si legge nella nota a firma dei sue assessori - in questo momento molto delicato per il nostro Paese vogliamo esprimervi il grande apprezzamento per il lavoro che state svolgendo e l’impegno per essere vicini ai nostri alunni con la didattica a distanza.

Vogliamo condividere con voi la possibilità data da Microsoft e Politecnico di Bari: una piattaforma per la scuola, Office 365 Education A1”.

La piattaforma, accessibile gratuitamente a tutte le scuole e per tutta la scuola, consente di portare la didattica online, gestire classi in modo interattivo, registrare le lezioni perché possano essere visualizzate e ripassate in qualunque momento, a garanzia della continuità del rapporto insegnante- studente

Nel dettaglio, si tratta di una versione online di Office, completamente gratuita per l’intero istituto, che fornisce e-mail, consente di realizzare videoconferenze e di registrarle, di creare classi virtuali, offre un hub personalizzato per la collaborazione in classe con Microsoft Teams e un archivio di file - lezioni, blocchi appunti, video, questionari di valutazione e altri documenti.

“In un momento così complicato le scuole stanno danno un grande esempio, continuando a curare gli alunni con la didattica a distanza - commenta Paola Romano -. È vero, in questi giorni ci mancano le scuole rumorose, lo stare tutti insieme e il poterci abbracciare, ma grazie all’innovazione tecnologica possiamo continuare ad imparare e sentirci un po’ meno soli. Per questo abbiamo colto l’opportunità offerta da Microsoft e la disponibilità di ricercatori e docenti del nostro Politecnico per rendere più semplice l’utilizzo di questa piattaforma. Sono certa che quando tutto questo sarà finito, apprezzeremo ancor più la dimensione scolastica e lo stare insieme, e nel frattempo avremo migliorato l’utilizzo di piattaforme come questa, che anche in condizioni ordinarie possono potenziare la didattica. Ringrazio il Politecnico di Bari per aver messo a disposizione delle nostre scuole il suo sapere. Insieme possiamo farcela, e ce la faremo”.

“Tutti dobbiamo fare del nostro meglio in questa situazione difficilissima per il nostro Paese - sottolinea Eugenio di Sciascio -. Siamo grati alle aziende come Microsoft che stanno supportando le scuole offrendo le loro piattaforme per la teledidattica gratuitamente e a docenti, come il prof. Di Noia del laboratorio di Sistemi informativi del Politecnico, che si sono resi disponibili a realizzare tutorial per docenti e studenti che consentono di cimentarsi immediatamente con queste piattaforme, divenendo subito operativi. In momenti come questi ognuno è chiamato a dare il proprio contributo per quello che può. Taluni semplicemente rispettando le regole, altri offrendo le proprie competenze e il proprio tempo”.

Le scuole interessate potranno compilare un form per richiedere la creazione dell’ambiente, oppure crearlo in autonomia. Alla lettera indirizzata ai dirigenti scolastici è allegato un file word contenente tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo della piattaforma.

Per supportare ulteriormente l’adozione della piattaforma da parte delle scuole baresi, il laboratorio di Sistemi informativi del Politecnico di Bari ha prodotto dei video tutorial per docenti e studenti disponibili al seguente link https://www.youtube.com/ playlist?list=PLgortrAHop4KD- iTESZWu9c2X0DkjcZfI

Inoltre, è stato predisposto un supporto - telefonico e mail - per aiutare le scuole e gli insegnanti nell’intero processo.

OFFICE 365 A1

Versione online di Office completamente gratuita, che include:

Posta elettronica con casella postale di 50 GB

Versioni Web di Word, PowerPoint, Excel, OneNote e Outlook

Videoconferenze, collaborazione in classe, creazione classi, condivisione di schermo, registrazione video chiamate, lavagna digitale, repository di file (lezioni, blocchi appunti, video, questionari di valutazione e altri documenti) con Microsoft Teams

Spazio di archiviazione personale (1000 GB per ogni docente e ogni studente)

Portale video streaming

Strumenti per la conformità e protezione delle informazioni

TIPOLOGIA DI SOLUZIONE

Office 365 Education è una piattaforma on line per la creazione, collaborazione e condivisione di contenuti. Riunisci conversazioni, contenuti, attività e app in un unico posto con Microsoft Teams. Crea classi collaborative, collegati a comunità di apprendimento professionale e comunica con i colleghi, tutto grazie a un singolo strumento.

Con Microsoft Teams, piattaforma di collaborazione inclusa in Office 365 Education, puoi:

Collaborare : creare file collaborando con più persone e condividere risorse con le app integrate in Office 365. Con Teams puoi modificare documenti in tempo reale insieme agli altri.



: creare file collaborando con più persone e condividere risorse con le app integrate in Office 365. Con Teams puoi modificare documenti in tempo reale insieme agli altri. Comunicare: conversazioni su canali, lezioni online e chat per rimanere sempre connessi. Durante le riunioni online di Teams è possibile condividere lo schermo, attivare una lavagna virtuale, registrare la lezione/riunione e avere la registrazione sempre disponibile per la classe su Teams.

Le riunioni Teams supportano fino a 250 partecipanti, per classi più numerose è possibile organizzare riunioni in modalità Live Event che supportano fino a 10.000 partecipanti.



Integrare strumenti : personalizza Teams con i tuoi strumenti preferiti per insegnare in classe e per organizzare il tuo lavoro.



: personalizza Teams con i tuoi strumenti preferiti per insegnare in classe e per organizzare il tuo lavoro. Gestire attività e compiti : crea attività e compiti in classe funzionali, fornisci una guida trasparente a supporto e dai feedback approfonditi.



: crea attività e compiti in classe funzionali, fornisci una guida trasparente a supporto e dai feedback approfonditi. Gestire il registro dei voti : organizza e monitora le attività e i voti di ogni classe direttamente da un apposito Team.



: organizza e monitora le attività e i voti di ogni classe direttamente da un apposito Team. Blocco appunti di classe integrato : crea e archivia risorse con OneNote in Teams.



: crea e archivia risorse con OneNote in Teams. Usare altre applicazioni: Teams si integra perfettamente con molte applicazioni Education già presenti

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA &

Supporto alle SCUOLE

Per creare automaticamente un Account Office 365 per la scuola di appartenenza il dirigente dovrà solo compilare questo Form:

aka.ms/scuolavirtuale

In tempi brevi Microsoft si occuperà della procedura di attivazione per l’Istituto, e dovrete solo aggiungere studenti e insegnanti alla piattaforma;

Guida all’uso di Microsoft Teams e passaggi utili:

aka.ms/microsoftscuola

Supporto alle scuole

Numero verde:



800 917 919

800 69 42 69

E-mail dedicata: Scuole@microsoft.com