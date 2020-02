Date e materie della seconda prova: le informazioni sulla Maturità 2020 indirizzo per indirizzo

Il MIUR ha pubblicato importanti novità per quanto riguarda la maturità 2020, il 30 gennaio sono infatti uscite le materie della seconda prova e le discipline assegnate ai commissari esterni. Sappiamo già che dall'anno precedente la prova scritta è diventata multidisciplinare per tutti gli istituti che hanno più di una materia di indirizzo, ed è proprio su queste materie che sarà concentrata la prova. Inoltre, sono anche state pubblicate le date, la prima prova verrà svolta il 17 giugno e la seconda il 18 giugno. Ecco di seguito tutte le materie della seconda prova di maturità 2020 per tutte le scuole, indirizzo per indirizzo e quelle dei commissari esterni scelte dal Miur.

Licei

Partiamo con i licei:

Liceo classico: materie seconda prova greco e latino; commissari esterni greco e latino, scienze naturali e storia dell'arte.

Liceo scientifico: materie seconda prova matematica e fisica; commissari esterni matematica e fisica, filosofia e storia dell'arte.

Liceo scienze umane: materie seconda prova scienze umane, diritto ed economia; commissari esterni scienze umane, lingua straniere e scienze naturali.

Liceo linguistico: materie seconda prova lingua straniera 1 e 3; commissari esterni lingua 1, 3 e scienze.

Liceo Artistico: in questo caso la seconda prova sarà diversa a seconda degli indirizzi; commissari esterni italiano, matematica e storia dell'arte.

Istituti tecnici

Passiamo adesso agli Istituti Tecnici:

Amministrazione, Finanza e Marketing: materia seconda prova economia aziendale; commissari esterni economia aziendale, inglese e matematica.

Meccanica, meccatronica, energia: materie seconda prova disegno, progettazione e organizzazione industriale - meccanica, macchine ed energia; i commissari esterni combaciano alle materie della seconda prova con in più la lingua inglese.

Informatica e telecomunicazioni: materie seconda prova informatica e sistemi e reti; commissari esterni italiano, inglese, tecnologie e progett. sistemi informatici telecomunicazioni e lingua inglese.

Grafica e comunicazione: materie seconda prova progettazione multimediale e laboratori tecnici; commissari esterni progettazione multimediale, lingua inglese, tecnologie e processi di produzione.

Agrario: materie seconda prova economia e trasformazione dei prodotti; commissari esterni economia e trasformazione dei prodotti e lingua inglese.

Turistico: materie seconda prova discipline truistiche e aziendali, lingua inglese; commissari esterni discipline truistiche e aziendali, lingua inglese e diritto.

Elettronica ed elettrotecnica: materie seconda prova tecnologie e progettazione sistemi elettrici ed elettronici e sistemi automatici; commissari esterni uguali alle materie prima citate con in più la lingua inglese.

Istituti professionai

Concludiamo adesso con le materie degli Istituti professionali: