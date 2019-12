Tergicristalli auto: come fare la manutenzione e quando sostituirli

Le gelate e la neve possono causare gravi problemi alla nostra auto soprattutto sulla zona del parabrezza. Le spazzole dei tergicristalli devono essere normalmente sostituite ogni sei mesi/un anno, ma questa procedura potrebbe essere ancora più frequente a causa degli agenti atmosferici tipici della stagione fredda. Quando le spazzole dei tergicristalli non entrano più in contatto con la superficie del parabrezza, possono iniziare a scricchiolare e vibrare riducendo così la visibilità di guida, di conseguenza è importante una manutenzione corretta per guidare in totale sicurezza.

Tergicristalli, le funzioni

Sulla maggior parte dei veicoli, i tergicristalli si attaccano ciascuno ad un singolo braccio. I bracci, sono collegati a un motore elettrico che controlla il movimento radiale dei bracci. Una lama di gomma rimovibile è attaccata a ciascun braccio; questo è ciò che a contatto il parabrezza allontana umidità e sporcizia.

Come riconoscere i tergicristalli danneggiati

Risulta necessario sostituire le spazzole del tergicristallo se questi iniziano a sfilacciarsi, saltare, si spezzano o sibilano.

Le cause

Le spazzole dei tergicristalli possono danneggiarsi a causa di molti fattori ambientali e non solo come il sole, l'olio delle cere per auto, i detriti dispersi nell'aria come sabbia, fango e polvere trasportati dal vento e l'umidità.

Come sostituire i tergicristalli

La sostituzione della lama è un processo semplice e che potete realizzare da soli a casa. Basta seguire dei semplici passaggi: