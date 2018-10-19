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Il giardino dimenticato... seconda puntata

LUIGI

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Via Don Bosco · Libertà

CON IL MIO NIPOTINO ABBIAMO TRASCORSO UN PAIO D'ORE NEL GIARDINO MIMMO BUCCI.... E LA COSA HA DEL MIRACOLOSO . PERCHè ? PERCHE' SONO TRASCORSI SOLO POCHISSIMI GIORNI DA QUANDO ERA STATA FATTA UNA SEGNALAZIONE DEL SUO DEGRADO. E INVECE ECCO CHE A TUTTO C'è UN RIMEDIO. SE OVVIAMENTE C'è QUALCUNO CHE AD ALTRI LIVELLI SPINGE. RINGRAZIAMO SICURAMENTE L'INTERVENTO DI TUTTI COLORO CHE HANNO A CUORE IL QUARTIERE, LA PARROCCHIA REDENTORE, GLI ORGANI ISTITUZIONALI E CHIUNQUE ABBIA MESSO MANO ALLA PROPRIA ANIMA. GRAZIE A TUTTI. IL QUARTIERE DEVE ESSERE DI TUTTI E A TUTTI VA COMUNQUE INSEGNATO IL RISPETTO PERSINO DELL'USO DEL CASSONETTO DELLA SPAZZATURA....

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