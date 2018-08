Il marciapiede di via Sabotino invaso dalle erbacce: "Mai nessun intervento di manutenzione"

Erbacce alte tanto da diventare cespugli lungo il marciapiede di via Sabotino, a Carrassi. La segnalazione di un residente arriva sulla pagina Fb del sindaco Decaro: "Le chiedevo se fosse possibile ripristinarlo con mattoni - chiede il cittadino - in modo che si possa eliminare tutta quell'erbaccia, che cresce a vista d'occhio lungo tutto il perimetro del campo da calcetto dell'Istituto Margherita. Tengo a precisare che abito in questa via dal 1979, e che in tutti questi anni il comune non si è mai degnato di fare lavori di ristrutturazione o manutenzioni".