Nuova san Paolo: non solo cattivi odori, cinghiali, ma anche discarica a cielo aperto

Nuova San Paolo. Angolo suggestivo inserito nel più ampio quartiere San Paolo. Zona dimenticata da tutti. Tanti i lavori mai finiti, tanti i disagi da sopportare e senza mai una "soluzione" ora, si aggiunge anche una "DISCARICA A CIELO APERTO" Ormai ci hanno fatto abituare a: strade aperte e chiuse, strade mai completate, scuole mai finite, cinghiali liberi di circolare come vogliono, cattivi odori senza soluzione. Ma non è finita. ora passeggiando, per il verde selvaggio, dono di questa zona, ci imbattiamo tranquillamente (come si vede dalle foto) in ampie montagnette di materiale di risulta abbandonato da qualche figlio di pantegana di zona o non. La questione è che nessuno fa niente, forse perchè questo terreno non si sa ancora di chi è la proprietà? Ci troviamo tra la ex 54 e la Nuova San Paolo, in una zona a verde dove dovevano già esserci strade scorrevoli (ci sono anche i lampioni che normalmente si accendono di sera) per lo sperpero di luce. La domanda che i cittadini si pongono è: Ma se già ora ci ritroviamo tutto questo schifo con relativa conseguenza di topi e altro, come sarà questa zona se non dovesse essere bonificata? Caro sindaco di Bari Antonio Decaro, caro presidente dell'AMIU Sanino Persichella, caro assessore alla qualità della vita del San Paolo e Bar Pietro Petruzzeli, cosa possiamo fare per ripulire la zona? Giuseppe Giaquinto amministratore pagina facebook "La Voce del San Paolo"