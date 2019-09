Al cassonetto "rotto dall'inizio dell'estate", si aggiunge "lo scempio" dei rifiuti ingombranti abbandonati sul marciapiede. La segnalazione di una cittadina, postata sulla pagina Fb di Amiu Puglia, arriva da via Giovanni Modugno, al quartiere Carrassi. "Per favore è possibile intervenire?", chiede la donna sollecitando Amiu e pubblicando una foto che immortala le masserizie abbandonate in strada.